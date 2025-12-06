Musk attacca l’Ue dopo la multa a X | Andrebbe abolita la sovranità torni ai singoli Stati

La multa della Commissione Ue nei confronti di X ammonta a 120 milioni di euro e fa riferimento ad una presunta violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Dsa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musk attacca l’Ue dopo la multa a X: “Andrebbe abolita, la sovranità torni ai singoli Stati”

Approfondisci con queste news

L’Ue multa X, scoppia il caso. Rubio e Vance con Musk: “Attacco all’America” - la Repubblica Vai su X

Bruxelles colpisce la piattaforma di Elon Musk per la "spunta blu ingannevole", la mancanza di trasparenza sulla pubblicità e i dati negati ai ricercatori. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance era già andato all'attacco dell'Europa - facebook.com Vai su Facebook

Elon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi” - Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. Secondo msn.com

L’ira di Musk dopo la multa a X: “L’Ue va abolita” - Ieri la sanzione della Commissione Ue da 120 milioni di euro, oggi la replica dell’imprenditore: “La sovranità va restituita ai singoli Paesi” ... Si legge su msn.com

L’Ue multa X e gli Usa scendono in campo: “Attacco al popolo americano” - Alla fine, dopo due anni di indagine segnati da pressioni e battute d’arresto, l’ Unione Europea ha deciso di multare X, il social network di Elon Musk, per 120 milioni di euro per aver violato la leg ... ilfattoquotidiano.it scrive

Multa DSA a X: Musk e politici USA attaccano l'UE - In difesa di X sono intervenuti diversi politici repubblicani per sottolineare la censura imposta con il DSA (ma non c'entra nulla con la multa). Scrive msn.com