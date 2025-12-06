Musk attacca l’Ue dopo la multa a X | Andrebbe abolita la sovranità torni ai singoli Stati

Ildifforme.it | 6 dic 2025

La multa della Commissione Ue nei confronti di X ammonta a 120 milioni di euro e fa riferimento ad una presunta violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Dsa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

musk attacca l8217ue dopo la multa a x andrebbe abolita la sovranit224 torni ai singoli stati

© Ildifforme.it - Musk attacca l’Ue dopo la multa a X: “Andrebbe abolita, la sovranità torni ai singoli Stati”

