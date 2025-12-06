Musk attacca l’Ue | Deve essere abolita

Lettera43.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« L’Unione europea dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini». È quanto ha scritto Elon Musk su X, esprimendo di fatto il proprio sostegno al contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale Usa elaborata dalla Casa Bianca, che non vede l’Ue come un alleato affidabile nel futuro. Fino a maggio il magnate ha fatto parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump come capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, organismo voluto dall’amministrazione americana per snellire la macchina federale, poi formalmente sciolto a fine novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

musk attacca l8217ue deve essere abolita

© Lettera43.it - Musk attacca l’Ue: «Deve essere abolita»

Leggi anche questi approfondimenti

musk attacca l8217ue deveElon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi” - Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. Si legge su msn.com

Scudo europeo per la democrazia, Musk attacca von der Leyen: «Leader Ue dovrebbe essere eletto dai cittadini» - In poche righe su X, Elon Musk ha provato a trasformare un’iniziativa istituzionale in una crisi di legittimità. ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Musk Attacca L8217ue Deve