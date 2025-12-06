Musk attacca l’Ue | Deve essere abolita

« L’Unione europea dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini». È quanto ha scritto Elon Musk su X, esprimendo di fatto il proprio sostegno al contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale Usa elaborata dalla Casa Bianca, che non vede l’Ue come un alleato affidabile nel futuro. Fino a maggio il magnate ha fatto parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump come capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, organismo voluto dall’amministrazione americana per snellire la macchina federale, poi formalmente sciolto a fine novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

