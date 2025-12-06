Musk attacca l’Ue | Deve essere abolita
« L’Unione europea dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini». È quanto ha scritto Elon Musk su X, esprimendo di fatto il proprio sostegno al contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale Usa elaborata dalla Casa Bianca, che non vede l’Ue come un alleato affidabile nel futuro. Fino a maggio il magnate ha fatto parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump come capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, organismo voluto dall’amministrazione americana per snellire la macchina federale, poi formalmente sciolto a fine novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’Ue multa X, scoppia il caso. Rubio e Vance con Musk: “Attacco all’America” - la Repubblica Vai su X
Bruxelles colpisce la piattaforma di Elon Musk per la "spunta blu ingannevole", la mancanza di trasparenza sulla pubblicità e i dati negati ai ricercatori. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance era già andato all'attacco dell'Europa - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi” - Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. Si legge su msn.com
Scudo europeo per la democrazia, Musk attacca von der Leyen: «Leader Ue dovrebbe essere eletto dai cittadini» - In poche righe su X, Elon Musk ha provato a trasformare un’iniziativa istituzionale in una crisi di legittimità. ilsole24ore.com scrive