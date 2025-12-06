Sarà Enrico Ruggeri, con la sua inconfondibile voce narrante, a guidare il musical “ Pierino e il Libro – Tributo a Enrico Ruggeri (ma non solo)”, in programma oggi alle 21 al Cinema Teatro Castellani di via Acquadro 32. L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione. Lo spettacolo è offerto alla cittadinanza dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate insieme al Ccr Insieme Ets. L’arrivo di Ruggeri dona un valore aggiunto a una serata che già prometteva emozioni, unendo musica, narrazione e teatro in un racconto pensato per tutte le età. "Pierino e il Libro" è infatti un percorso di crescita: la storia di un bambino che diventa grande, lasciando andare certezze e convenzioni per costruire un bagaglio personale fatto di esperienza e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musical con sorpresa. Sul palco del Castellani ci sarà Enrico Ruggeri