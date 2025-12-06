Museo della Regina tra i tre selezionati per il Podcast Andar per mare
Dopo aver vinto un finanziamento da 100mila euro, il Museo della Regina mette a segno un altro prestigioso traguardo con il podcast “Andar per mare. Voci della marineria adriatica” che figura tra i 3 selezionati – su un totale di 41 progetti presentati - e realizzati nell’ambito di Regione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
In viaggio verso Caserta! Il ritratto di Maria Teresa Regina di Napoli ha lasciato oggi la Sala Conversazione del Museo storico di Miramare per raggiungere la Reggia di Caserta, dove sarà protagonista della mostra “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Na - facebook.com Vai su Facebook
A Madrid il Museo Reina Sofìa investe sul cinema: una nuova sala per una programmazione multidisciplinare: ow.ly/XyzT50XsU5j Vai su X
Al Museo civico di Modena tre asce in bronzo di 3000 anni fa - Tre asce in bronzo datate tra 4000 e 3200 anni fa saranno esposte, da sabato 15 marzo, al Museo Civico di Modena nella sezione Archeologia. Si legge su ansa.it