Museo della Regina tra i tre selezionati per il Podcast Andar per mare

Riminitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto un finanziamento da 100mila euro, il Museo della Regina mette a segno un altro prestigioso traguardo con il podcastAndar per mare. Voci della marineria adriatica” che figura tra i 3 selezionati – su un totale di 41 progetti presentati - e realizzati nell’ambito di Regione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

