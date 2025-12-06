L’Amazzonia è come un continente: più di sette milioni di chilometri quadrati, il 60% del Brasile, un regno di foreste, di corsi d’acqua, di biodiversità. E di storie, come quella del cocco babaçu da cui si ricava un olio pregiato, e delle agricultrici della Comunità Quilombola di Penalva nel Maranhão che lo raccolgono da anni: "Vede questa foto? – ci indica una di loro –. Era il 2012 e qui c’erano ancora tutte le piante di cocco. Ora sono state tutte bruciate dai fazenderos". O come quella del rospo intagliato nel legno di muirapiranga, con semi di guaranà come occhi, realizzato dalla popolazione tikuna del villaggio di Feijual: "L’elaborazione del rospo è un’attività sacra per molti popoli dell’Amazzonia, i quali estraggono dall’animale le sue secrezioni per ungere le frecce e le lance usate per cacciare", viene spiegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Museo Civico L’Amazzonia racconta se stessa