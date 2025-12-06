Museo Civico L’Amazzonia racconta se stessa
L’Amazzonia è come un continente: più di sette milioni di chilometri quadrati, il 60% del Brasile, un regno di foreste, di corsi d’acqua, di biodiversità. E di storie, come quella del cocco babaçu da cui si ricava un olio pregiato, e delle agricultrici della Comunità Quilombola di Penalva nel Maranhão che lo raccolgono da anni: "Vede questa foto? – ci indica una di loro –. Era il 2012 e qui c’erano ancora tutte le piante di cocco. Ora sono state tutte bruciate dai fazenderos". O come quella del rospo intagliato nel legno di muirapiranga, con semi di guaranà come occhi, realizzato dalla popolazione tikuna del villaggio di Feijual: "L’elaborazione del rospo è un’attività sacra per molti popoli dell’Amazzonia, i quali estraggono dall’animale le sue secrezioni per ungere le frecce e le lance usate per cacciare", viene spiegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vedi post..precedente() Questa mattina, la presentazione, domani alle 16,30 l’inaugurazione. Dall’Amazzonia a Modena, un dialogo tra comunità e patrimoni: inaugura al Museo Civico di Modena “Voci, saperi, patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo”, mostra co - facebook.com Vai su Facebook
APERTURA NUOVA SEDE #MUSEO CIVICO "LUIGI CHIAVETTA" Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00 Corso Umberto I n. 31 (ex Lanificio) #CittàSantAngelo (PE) Vai su X
Museo Civico L’Amazzonia racconta se stessa - La direttrice Piccinini: "Andiamo oltre raccolte etnologiche e visioni eurocentriche" ... msn.com scrive
Il Museo civico offre di più. L’apertura è prolungata - Da dicembre sale disponibili al martedì e al venerdì anche al pomeriggio. Si legge su ilrestodelcarlino.it