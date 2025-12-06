Musei civici a Firenze dal 1° febbraio aumentano i biglietti | Adeguamento per i rincari della gestione

Firenze, 6 dicembre 2025 – Scatterà dal primo febbraio l’ aumento dei prezzi dei biglietti per i musei civici fiorentini, compreso Palazzo Vecchio. Lo comunica il Comune, spiegando che la revisione si è resa necessaria per “un adeguamento delle tariffe per l'aumento del costo di gestione”. E che si tratta di un incremento “fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi al consumo”. L’ultimo adeguamento, ricordano, risaliva al 2018. Resteranno invece invariate “le agevolazioni e promozioni in essere per i fiorentini e i residenti della Città metropolitana e la Card del Fiorentino: con 10 euro consente l'ingresso illimitato a tutti i musei”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei civici a Firenze, dal 1° febbraio aumentano i biglietti: “Adeguamento per i rincari della gestione”

