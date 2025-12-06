Muoversi a dicembre in Italia sarà un disastro | pioggia di scioperi ecco tutte le date
Dicembre sarà un mese ricco di scioperi nel settore trasporti. Queste tutte le date da segnare in rosso sul calendario prima di Natale In attesa della tregua natalizia, a Dicembre non mancheranno le giornate di sciopero nel settore dei trasporti con inevitabili disagi per gli utenti. La prima giornata con possibili disagi è vicinissima. Martedì. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Leggi anche questi approfondimenti
Muoversi a Roma per le Feste: il Piano ATAC è Attivo! Dal 6 dicembre al 6 gennaio, ATAC potenzia il servizio per il periodo natalizio con orari speciali e un pass super conveniente. Le Novità Imperdibili Christmas Mobility Pass: Un abbonamento digita - facebook.com Vai su Facebook
Come muoversi a Roma a Natale. Ronde a Torpignattara. ASCOLTA il podcast di oggi 3 dicembre ift.tt/zOQsYNb Vai su X