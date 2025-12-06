Una salita pensata per vivere un’esperienza intensa in alta quota si è trasformata in una tragedia che continua a sollevare domande e dubbi. La vicenda di Kerstin Gurtner, morta a soli 33 anni durante un’escursione sul Grossglockner, rimane uno dei casi più discussi degli ultimi mesi, soprattutto per le responsabilità attribuite al compagno che era con lei quella notte gelida. L’episodio ha scosso profondamente l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla sicurezza in montagna e sulla preparazione necessaria per affrontare condizioni estreme. Secondo gli inquirenti, a rendere ancora più drammatica la vicenda sarebbe stato il comportamento dell’allora fidanzato, Thomas Plamberger, con cui Kerstin stava condividendo quella che avrebbe dovuto essere una semplice avventura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Muore congelata a 33 anni, la scoperta da brividi: “Abbandonata dal ragazzo a -20 gradi”