Multiversity Vaccarono presidente esecutivo A Durante il ruolo di amministratore delegato

Multiversity ridisegna la propria governance e apre una nuova fase della sua storia. Il gruppo, leader in Italia e in Europa nell’educazione digitale e controllato da CvcCapital Partners, annuncia una rinnovata struttura di vertice che entrerà in funzione dai primi mesi del 2026. Il consiglio di amministrazione procederà alla nomina di Fabio Vaccarono (in foto) come presidente esecutivo, di Francesco Durante come nuovo amministratore delegato e di Luciano Violante come presidente onorario e guida della nascente Fondazione Multiversity. Vaccarono, già artefice della crescita che ha trasformato Multiversity in un riferimento continentale per l’innovazione universitaria, manterrà anche la presidenza dei tre atenei del gruppo: Pe gaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Multiversity, Vaccarono presidente esecutivo. A Durante il ruolo di amministratore delegato

