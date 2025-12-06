Multiversity | Fabio Vaccarono presidente esecutivo Francesco Durante nuovo amministratore delegato

Multiversity, Gruppo leader in Italia e in Europa nel settore dell’Education, annuncia una nuova struttura di leadership. Le nuove cariche saranno operative dai primi mesi del nuovo anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Multiversity (CVC), Francesco Durante nuovo AD e Fabio Vaccarono presidente esecutivo - Multiversity, gruppo attivo nelle università digitali in Italia (Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma) e controllato da CVC Capital Partners, ha annuncia una nuova struttura di leaders ... Da finanza.repubblica.it

Multiversity: Vaccarono presidente esecutivo, Durante amministratore delegato. Al via la Fondazione con Violante presidente - I nuovi incarichi nel gruppo che possiede le università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Secondo corriere.it

