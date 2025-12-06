Muharemovic Juventus | il bosniaco continua a stregare in Serie A scenario chiaro per la prossima estate! E quell’indizio svelato dal difensore dopo Sassuolo Fiorentina…
Muharemovic Juventus: quale sarà lo scenario in vista della prossima estate e cosa ha detto il difensore dopo Sassuolo Fiorentina. Non chiamatela più sorpresa, perché Tarik Muharemovic è ormai una certezza granitica della Serie A. Il “nuovo che avanza” ha il volto serio e la fisicità imponente di questo difensore centrale bosniaco, classe 2003, che nel pomeriggio del Mapei Stadium ha vissuto la sua consacrazione definitiva. Contro la Fiorentina, il talento del Sassuolo ha sfoderato una prestazione monumentale, confermando di essere pronto per i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. La partita perfetta: Kean annullato e primo gol in A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
