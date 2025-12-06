Mps-Mediobanca | per Consob non c' è stata azione concerto
Un documento della divisione vigilanza emittenti della Consob, datato 15 settembre 2025, mette in discussione l’intero impianto accusatorio sul presunto patto occulto tra Milleri, Caltagirone e Lovaglio. Lo scrive Il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
