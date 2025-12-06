Mps dà fiducia a Lovaglio Ora il piano può accelerare

Ha convinto il consiglio d'amministrazione la relazione dell'ad di Mps, Luigi Lovaglio. Il banchiere ieri pomeriggio ha illustrato ai consiglieri i contorni dell'inchiesta che lo coinvolge in merito alla scalata su Mediobanca. Il board «ad esito di approfondita istruttoria», si legge sulla nota, «ha rinnovato all'unanimità piena fiducia» a Lovaglio «confermando i requisiti di correttezza». In merito al processo di aggregazione con Mediobanca, il cda sottolinea che «le risorse professionali di entrambe le banche prosegue a pieno regime, con l'obiettivo di realizzare in tempi brevi le sinergie industriali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps dà fiducia a Lovaglio. Ora il piano può accelerare

