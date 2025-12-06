mps avanti su mediobanca nagel alla cassa

L’ad Luigi Lovaglio relaziona il cda del Monte dopo l’inchiesta per aggiotaggio e «concerto»: ottiene la «piena fiducia» dai consiglieri e conferma il piano per realizzare sinergie con Piazzetta Cuccia, che darà 5 milioni di liquidazione all’ex numero uno. Meno 13% in una decina di giorni. Ecco la performance di Mps in Borsa da quando la Procura di Milano ha indagato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri, numero uno di Delfin, e Luigi Lovaglio, amministratore delegato del Monte, e poi perché - secondo gli inquirenti - sarebbero stati d’accordo, quindi avrebbero agito «di concerto», nell’ingresso dello stesso Caltagirone e di Delfin come soci forti di Siena (già principali azionisti di Mediobanca) grazie alla vendita del 15% detenuto dal Tesoro, ma soprattutto - sempre secondo la Procura meneghina - avrebbero «di concerto» ideato l’offerta su Piazzetta Cuccia, contando appunto su un 30-35% di adesioni in partenza, ovvero le quote di Delfin, la holding che raggruppa gli eredi di Del Vecchio, e dell’immobiliarista romano. 🔗 Leggi su Laverita.info

