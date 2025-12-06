Movida sicura | sanzionato locale per somministrazione di alcol a minorenni

Prosegue l'azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell' ambito dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche, con particolare attenzione alla tutela dei minori. L'attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e vigilanza predisposto dall'Arma in Irpinia per garantire che la movida cittadina si svolga in un contesto sicuro e rispettoso delle regole, contrastando condotte irregolari e potenziali situazioni di pericolo per i più giovani.

