Mourinho riflette | Forse ho giocato 100 o 200 derby anche con l’Inter! Questo pareggio…

Inter News 24 Mourinho riflette: «Forse ho giocato 100 o 200 derby, anche con l’Inter! Questo pareggio.». Le parole del tecnico del Benfica. Dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro lo Sporting Lisbona guidato da Massimiliano Farioli, José Mourinho ha analizzato la prestazione della sua squadra. Il tecnico del Benfica, rievocando le numerose stracittadine vissute in carriera, comprese quelle sulla panchina dell’ Inter, ha descritto il match come una sfida piacevole e molto competitiva. Lo Special One ha poi proiettato l’attenzione sul prossimo impegno europeo contro il Napoli. Pur riconoscendo il valore dei partenopei e la preparazione del loro allenatore, il portoghese ha escluso impatti negativi dal pareggio odierno, dicendosi convinto che la prestazione lascerà in eredità alla squadra solo sensazioni positive. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho riflette: «Forse ho giocato 100 o 200 derby, anche con l’Inter! Questo pareggio…»

Scopri altri approfondimenti

Wesley Sneijder ha ricordato il suo trasferimento all’Inter “Non volevo lasciare il Real Madrid, nessuno vuole farlo quando è lì. Mourinho è stato un padre, mi ha convinto a firmare per l’Inter Benitez arrivò nel peggior momento possibile e, devo essere onesto - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho, che stoccata a Di Canio in diretta: "Sarà contento che ho perso..." - Dopo la sconfitta del suo Benfica sul campo del Chelsea, lo “Special One” si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la ... Lo riporta corrieredellosport.it

Mourinho: “Quando mi hanno proposto di allenare il Benfica non ci ho pensato due volte” - Come anticipato nelle scorse ore, il Benfica è vicino a Jose Mourinho per il post Bruno Lage. gianlucadimarzio.com scrive

Mourinho sbarca a Lisbona per la firma con il Benfica: "Non ci ho pensato due volte" - Lo Special One è tornato a casa, sbarcando in mattinata in Portogallo per chiudere la trattativa con il Benfica. corrieredellosport.it scrive

Mourinho show in diretta, la frecciata a Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso” - José Mourinho show in diretta tv dopo la sconfitta del Benfica in casa del Chelsea, la frecciata a Paolo Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”. Come scrive fanpage.it

Mourinho con la sciarpa del Benfica al collo: "Non ci ho pensato due volte" - Accolto dai giornalisti all'aerodromo di Tires, lo Special One ha risposto alle domande riguardanti il suo futuro col club di Lisbona: ... tuttomercatoweb.com scrive

Mourinho: "Allenare in Scozia? Magari in futuro, ora ho un lavoro che richiede lealtà" - Il tecnico del Fenerbahce ha parlato alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale contro i Rangers: "Prima ... Scrive tuttomercatoweb.com