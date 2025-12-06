Mostra la pistola all'amico e parte un colpo | giovane ferito gravemente dal proiettile rimasto nella testa

Un giovane è rimasto gravemente ferito a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) da un proiettile esploso dalla pistola di un suo amico: stavano vedendo l'arma quando il colpo sarebbe partito accidentalmente. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

