Mostra d’arte collettiva a Palazzo Pio Oggi l’inaugurazione fino al 6 gennaio

6 dic 2025

Inaugura oggi alle 16 nella cornice di Palazzo Pio, delizia estense sul territorio di Tresigallo, la prima mostra collettiva d’arte tresignanese. 10 pittori e scultori del territorio, in vita e scomparsi, giovani e meno giovani, si incontrano appunto travalicando la vita e la morte, le generazioni passate e presenti puntando al futuro attraverso l’accomunante linguaggio dell’arte. L’indimenticato Gianpietro Baglioni, insegnante di lettere e pittore per passione che, in vita, spaziò dalla paesaggistica al ritrattismo, passando dall’arte sacra per giungere al razionalismo. Alcune sue opere sono tuttora conservate all’interno della chiesa di S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

