Mosca sposta i Tor-M2K | così rafforza lo scudo avanzato verso l’Europa

Ilgiornale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente consegna alla Bielorussia di ulteriori batterie del sistema missilistico antiaereo Tor-M2K rappresenta un nuovo passo nel consolidamento dell’architettura di difesa aerospaziale dell’Unione Statale russo-bielorussa. L’espansione della componente SHORAD risponde all’esigenza di contrastare vettori a bassa quota sempre più sofisticati, come droni, piattaforme UAV tattiche e munizioni circuitanti, che stanno modificando in profondità la natura del combattimento contemporaneo. In questo quadro Minsk continua ad assumere un ruolo centrale quale avamposto avanzato del dispositivo difensivo congiunto lungo l’intero fronte occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

mosca sposta i tor m2k cos236 rafforza lo scudo avanzato verso l8217europa

© Ilgiornale.it - Mosca sposta i Tor-M2K: così rafforza lo scudo avanzato verso l’Europa

Argomenti simili trattati di recente

mosca sposta tor m2kMosca sposta i Tor-M2K: così rafforza lo scudo avanzato verso l’Europa - M2K rappresenta un nuovo passo nel consolidamento dell’architettura di difesa aerospaziale dell’Unione ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mosca Sposta Tor M2k