Mosca si prepara per i festeggiamenti di Capodanno: le strade e le piazze della capitale russa sono state decorate con luci festive e alberi di Natale e in piazza Manezhnaya è stata allestita una fiera natalizia con cibi e bevande tradizionali e decorazioni con giocattoli russi tradizionali realizzati in cotone idrofilo. Al Museo e Riserva di Kolomenskoye è stata aperta una pista di pattinaggio che si estende per quasi due chilometri lungo le rive del fiume Moscova. Anche la metropolitana di Mosca sta contribuendo a creare un’atmosfera festiva per i passeggeri, con diverse stazioni decorate per l’occasione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mosca si prepara per Capodanno: mercatini, piste di pattinaggio e decorazioni