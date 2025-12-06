Mosca replica ai colloqui lanciando missili sull' Ucraina
Vladimir Putin non arretra. La su risposta alla possibilità di pace è un bombardamento a tappeto sull'Ucraina e un'ennesima notte di fiamme e distruzione che ha raggiunto anche la regione di Kiev. Il massiccio attacco ha visto centinaia tra droni e missili ipersonici Kinzhal, lanciati contro le infrastrutture ferroviarie ed energetiche ucraine mentre l'inverno si fa sempre più rigido per la popolazione civile. I raid sono stati rivendicati da Mosca come una rappresaglia "agli attacchi terroristici di Kiev", che venerdì è arrivata a colpire anche un grattacielo nella Cecenia dell'alleato di ferro dello zar, Ramzan Kadyrov. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
