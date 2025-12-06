Morto paziente infettato Primo decesso virus H5N5 monitorate persone con cui è stato a stretto contatto

La cronologia dell’accaduto parte dal 15 novembre, quando l’Oms è stata informata dagli Stati Uniti del 71esimo caso umano confermato di influenza A(H5) dall’inizio del 2024, ma soprattutto del primo rilevato nel Paese dal febbraio 2025. Una segnalazione che inizialmente non lasciava presagire la portata dell’evento, ma che nel giro di pochi giorni ha assunto contorni completamente diversi. Il 20 novembre, infatti, il sequenziamento condotto dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ha identificato il virus come influenza A(H5N5), un ceppo mai associato prima a infezioni umane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Paziente morto 12 ore dopo la caduta in ospedale a #varese, due infermiere e una Oss a processo. L'anziano non poteva deambulare da solo - facebook.com Vai su Facebook

