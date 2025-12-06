Morto l’architetto Frank Gehry | progettò il Guggenheim di Bilbao

Frank Gehry, considerato uno dei più influenti architetti contemporanei, è morto all’età di 96 anni nella sua abitazione di Santa Monica, a causa di una breve malattia respiratoria. Figura rivoluzionaria della progettazione del Novecento e del nuovo millennio, Gehry ha saputo trasformare l’architettura in un’arte dinamica, capace di emozionare come una scultura e di ridisegnare . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

