Morto il maestro Sandro Di Stefano | addio al cuore musicale del territorio
La provincia di Frosinone perde un grande talento e la notizia della scomparsa del maestro Sandro Di Stefano, spentosi dopo una breve malattia a soli 56 anni, ha attraversato Ceccano e l'intera Ciociaria come una ferita inattesa, capace di unire in un unico abbraccio una comunità che oggi si.
Morto il maestro Sandro Di Stefano - Si è spento dopo una breve malattia il maestro Sandro Di Stefano, 56 anni, musicista, compositore e docente conosciuto a livello internazionale. Riporta ciociariaoggi.it
Lutto nel mondo della musica: se n'è andato il maestro Sandro Di Stefano - La Ciociaria piange la morte di un figlio illustre, il ceccanese Sandro Di Stefano, 56 anni, apprezzato compositore e direttore d’orchestra. Scrive msn.com