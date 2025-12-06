Morto Frank Gehry | dal Guggenheim di Bilbao a Los Angeles ha trasformato il volto dell’architettura moderna

Considerata una delle più significative opere del XX secolo, il museo ha dato origine al cosiddetto "Bilbao effect", un modello urbanistico secondo il quale un singolo edificio iconico è in grado di trasformare sia l'immagine che l'economia di un'intera città. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

