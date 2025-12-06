Morto dopo la cannabis In quell’erba c’era una molecola proibita

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 6 dicembre 2025 – La marijuana light fumata da Erhan Hac?mustafao?lu, e acquistata in negozio di Firenze, conteneva un catinone sintetico, una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del khat che ha effetti simili a quelli della cocaina, Mdma e anfetamina. Il viaggio al canapa shop. “Le caramelle sono forti”, ma non sarebbero da mangiare Cosa dicono le analisi di laboratorio. Stando a quanto emerso finora, le analisi di laboratorio hanno evidenziato già nelle prime ore la presunta alterazione con la sostanza inserita nella Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti, anche se bisogna capire se sia stata proprio l’assunzione inconsapevole di quel mix a causare le allucinazioni che avrebbero spinto il ventitreenne turco a lanciarsi nel vuoto una settimana fa dal secondo piano di uno stabile vicino alla Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

morto dopo la cannabis in quell8217erba c8217era una molecola proibita

© Lanazione.it - Morto dopo la cannabis. “In quell’erba c’era una molecola proibita”

Altre letture consigliate

morto dopo cannabis quell8217erbaIl mistero di Erhan, studente di medicina morto in un delirio allucinatorio dopo aver fumato cannabis light: “Marijuana adulterata” - Milano, chi è il 23enne turco che si è lanciato dalla finestra di un b&b davanti al fratello ingegnere in Italia. Secondo msn.com

morto dopo cannabis quell8217erbaFuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di Medicina muore a 23 anni a Milano. Aperte due indagini - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. Da msn.com

Fuma cannabis light e inizia a delirare, poi si lancia dalla finestra: studente di Medicina muore a 23 anni a Milano - Aveva fumato una dose di cannabis legale e, subito dopo, aveva iniziato a parlare in modo sconclusionato, come in preda a una forte alterazione. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Morto Dopo Cannabis Quell8217erba