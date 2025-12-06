Morto dopo la cannabis In quell’erba c’era una molecola proibita

Firenze, 6 dicembre 2025 – La marijuana light fumata da Erhan Hac?mustafao?lu, e acquistata in negozio di Firenze, conteneva un catinone sintetico, una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del khat che ha effetti simili a quelli della cocaina, Mdma e anfetamina. Il viaggio al canapa shop. “Le caramelle sono forti”, ma non sarebbero da mangiare Cosa dicono le analisi di laboratorio. Stando a quanto emerso finora, le analisi di laboratorio hanno evidenziato già nelle prime ore la presunta alterazione con la sostanza inserita nella Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti, anche se bisogna capire se sia stata proprio l’assunzione inconsapevole di quel mix a causare le allucinazioni che avrebbero spinto il ventitreenne turco a lanciarsi nel vuoto una settimana fa dal secondo piano di uno stabile vicino alla Centrale di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto dopo la cannabis. “In quell’erba c’era una molecola proibita”

