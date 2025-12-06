Morto 41 anni fa dopo un conflitto a fuoco con una banda di rapinatori ricordato l' appuntato Favazzi

Sì è svolta oggi, sabato 6 dicembre, a Partinico, la cerimonia commemorativa del 41° anniversario dell’uccisione dell’appuntato Antonino Favazzi, insignito della Medaglia d’Argento al Valor Civile "alla Memoria", ucciso a Palermo il 6 dicembre 1984 a causa delle ferite riportate in un conflitto a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

