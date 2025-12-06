Morti sul lavoro quasi 900 vittime in dieci mesi | Abruzzo in zona arancione
Da gennaio a ottobre 2025 sono 896 le vittime sul lavoro in Italia. Il dato arriva dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che evidenzia come rispetto allo stesso periodo del 2024 ci siano sei decessi in più. Di questi, 657 sono avvenuti sul luogo di lavoro e 239 in itinere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
