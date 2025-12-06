Morti sul lavoro il casertano si aggiudica l' 11° posto
Una triste media nazionale è quella ‘fotografata’ dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega da gennaio a ottobre 2025. In soli dieci mesi si contano 657 infortuni mortali sul di lavoro e 239 in itinere. Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia-Romagna sono le regioni con il maggior numero di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
