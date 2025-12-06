Morti sul lavoro +56,3% in Veneto 33 nel veneziano Dati drammatici

Nei primi dieci mesi del 2025, il Veneto registra 100 morti sul lavoro, contro i 64 dello stesso periodo del 2024. Il 42% delle vittime è di origine straniera. La regione è seconda in Italia per numero di decessi, preceduta solo dalla Lombardia. Venezia è la terza provincia coi dati peggiori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

MORTI SUL LAVORO, I NUMERI - Ecco cosa emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega - facebook.com Vai su Facebook

Morti sul lavoro in Italia nel 2025 in rapporto agli occupati: per Forlì-Cesena un triste 4° posto, Ravenna al 35°, Rimini al 101° - Da gennaio a ottobre 2025, in Italia in dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. Scrive corriereromagna.it

In Veneto si continua a morire sul lavoro: “Il governatore Stefani dia risposte” - In Veneto si continua a morire sul lavoro”: i dati Inail relativi agli infortuni con esito mortale da gennaio a settembre 2025 sono “tragici”, segnala la Cgil regionali: morti 87 lavoratori (53 nello ... Come scrive altovicentinonline.it

Morti sul lavoro è allarme, in Veneto aumentati del 125% nei primi sei mesi dell'anno. La regione è al secondo posto in Italia - Nei primi sei mesi del 2025 il numero dei morti sul lavoro in Veneto è aumentato del 125 per cento, passando dai 16 verificatisi tra gennaio e giugno del 2024 ai 36 di quest’anno. Lo riporta ilgazzettino.it

Morti sul lavoro in aumento - In nove mesi si contano 575 infortuni mortali in occasione di lavoro e 209 in itinere. Come scrive verbanianotizie.it

Morti sul lavoro, due nel primo semestre 2025 - 569 lavoratori, Arezzo si piazza al 58esimo posto nazionale, in zona gialla, con indice di 13,3 per incidenza dei morti sugli occupati. Da lanazione.it

Morire di lavoro, tante le vittime in Veneto per le esalazioni - Aprile 2008: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano attribuisce la "Stella al Merito del Lavoro" alla memoria di Paolo Ferrara e Denis Zanon, che aveva provato a salvarlo. Si legge su rainews.it