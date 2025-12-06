Morta la 49enne trovata in una pozza di sangue

Non ce l'ha fatta Diana Canevarolo, la 49enne ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione in via Zara a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, in una pozza di sangue. Nel primo pomeriggio i sanitari del San Bortolo hanno decretato la morte cerebrale della donna e trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione è stata dichiarata la morte clinica. La morte della donna rappresenta ancora un giallo: la Procura di Vicenza avrebbe già disposto l’autopsia. L’obiettivo è chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, definita dalle autorità piuttosto profonda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

