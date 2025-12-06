Morta la 49enne trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo | aveva una ferita alla testa
È morta la donna di 49 anni ritrovata all’alba di giovedì, alle 5 del mattino, nel cortile della sua abitazione in via Zara a Torri di Quartesolo (Vicenza). Era riversa in una pozza di sangue davanti a uno dei garage della palazzina dove viveva con il compagno e il figlio. La donna era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove nel primo pomeriggio di venerdì era stata dichiarata la morte cerebrale. Al termine delle sei ore di osservazione previste dalla procedura, i medici hanno confermato anche la morte clinica. Sul corpo è presente una profonda ferita alla testa e la Procura di Vicenza ha già disposto l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
