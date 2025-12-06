Morta Fiorenza de Bernardi | fu la prima donna pilota di linea in Italia

Lettera43.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a 97 anni Fiorenza De Bernardi, che fu la prima donna in Italia a svolgere la professione di pilota di linea. Nata a Firenze il 22 maggio 1928, era figlia d’arte: suo padre era l’aviatore e colonnello pilota Mario de Bernardi, che durante la Prima guerra mondiale abbatté un aereo nemico nel cielo di Verona. Dopo aver ottenuto il primo di tre brevetti di volo nel 1951, Fiorenza de Bernardi ebbe il suo primo impiego nel 1967 presso la compagnia Aeralpi, con cui iniziò ad operare con voli-taxi sulle rotte Venezia-Cortina, Cortina-Milano Linate e Cortina-Bolzano. Nel 1969 venne assunta dalla compagnia aerea Aertirrena, diventando la prima comandante donna in Italia e lavorando principalmente nell’ambito dei voli taxi di collegamento tra Firenze, Genova e l’Isola d’Elba. 🔗 Leggi su Lettera43.it

morta fiorenza de bernardi fu la prima donna pilota di linea in italia

© Lettera43.it - Morta Fiorenza de Bernardi: fu la prima donna pilota di linea in Italia

Scopri altri approfondimenti

morta fiorenza de bernardiMorta Fiorenza de Bernardi, la prima donna pilota di voli di linea in Italia (e forse in Europa) - istruttore agli atterraggi di fortuna, storia di una protagonista dell’aviazione ... Da corriere.it

morta fiorenza de bernardiMorta Fiorenza de Bernardi: fu la prima donna pilota di linea in Italia - Morta Fiorenza de Bernardi: fu la prima donna pilota di linea in Italia. Lo riporta lettera43.it

morta fiorenza de bernardiFiorenza De Bernardi, la prima pilota d'Italia. Quando al Corriere disse: «Sogno ancora Cortina, se riaprono l'aeroporto ci torno in volo» - Nel 2016 il racconto delle sue avventure: «Portai a sciare con il mio aereo Maria Gabriella di Savoia e Rocky Roberts. Come scrive corriere.it

morta fiorenza de bernardiL’aviazione civile italiana perde una pioniera addio a Fiorenza de Bernardi - Il mondo dell’aviazione civile oggi, sabato 6 Dicembre, perde una figura fondamentale della sua storia: è scomparsa Fiorenza ... Segnala valtellinanews.it

Fiorenza, la prima donna pilota di un aereo passeggeri - La prima donna pilota di linea in Italia, e in seguito la prima comandante, volava su Cortina. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Fiorenza De Bernardi