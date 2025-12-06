Morta Fiorenza de Bernardi | fu la prima donna pilota di linea in Italia

È morta a 97 anni Fiorenza De Bernardi, che fu la prima donna in Italia a svolgere la professione di pilota di linea. Nata a Firenze il 22 maggio 1928, era figlia d’arte: suo padre era l’aviatore e colonnello pilota Mario de Bernardi, che durante la Prima guerra mondiale abbatté un aereo nemico nel cielo di Verona. Dopo aver ottenuto il primo di tre brevetti di volo nel 1951, Fiorenza de Bernardi ebbe il suo primo impiego nel 1967 presso la compagnia Aeralpi, con cui iniziò ad operare con voli-taxi sulle rotte Venezia-Cortina, Cortina-Milano Linate e Cortina-Bolzano. Nel 1969 venne assunta dalla compagnia aerea Aertirrena, diventando la prima comandante donna in Italia e lavorando principalmente nell’ambito dei voli taxi di collegamento tra Firenze, Genova e l’Isola d’Elba. 🔗 Leggi su Lettera43.it

