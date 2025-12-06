Morta congelata a 33 anni sulle montagne austriache la storia di Kerstin | Abbandonata dal compagno a -20 gradi

Comincerà a febbraio il processo per Thomas Plamberger, accusato di omicidio colposo per grave negligenza: secondo la Procura di Innsbruck avrebbe lasciato morire la fidanzata 33enne Kerstin Gurtner al gelo sotto la vetta del Grossglockner, in Austria: cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

