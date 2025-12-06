Morta congelata a 33 anni sulle montagne austriache la storia di Kerstin | Abbandonata dal compagno a -20 gradi
Comincerà a febbraio il processo per Thomas Plamberger, accusato di omicidio colposo per grave negligenza: secondo la Procura di Innsbruck avrebbe lasciato morire la fidanzata 33enne Kerstin Gurtner al gelo sotto la vetta del Grossglockner, in Austria: cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si chiama SISSY L’ho salvata era fine gennaio Era distesa a terra quasi congelata Sembrava morta. L’avvolsi subito in una coperta e la portai in clinica Dove fu ricoverata Il costo fu di più di mille euro Adesso bisogna di nuovo portarla in clinica il suo stato di s - facebook.com Vai su Facebook
Morta congelata a 33 anni sulle montagne austriache, la storia di Kerstin: “Abbandonata dal compagno a -20 gradi” - Comincerà a febbraio il processo per Thomas Plamberger, accusato di omicidio colposo per grave negligenza: secondo la Procura di Innsbruck avrebbe lasciato ... Segnala fanpage.it
33enne lasciata morire in montagna dal fidanzato a -20°C - Il fidanzato è accusato di averla lasciata sola nella notte. Secondo blogsicilia.it