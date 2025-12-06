Monza-Sudtirol quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli devono vincere per mantenere la vetta, mentre gli altoatesini cercano il colpo in chiave salvezza. Monza-Sudtirol si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA-SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sono reduci dal pareggio di Castellamare contro la Juve Stabia, ma vogliono subito lasciarsi alle spalle i due punti persi. La squadra di Bianco guida sempre la classifica con due punti di vantaggio sulla seconda, e può contare su un rendimento casalingo davvero spaventoso con sei successi su sette. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Monza-Sudtirol, quindicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

