Monza sequestra per ore la ex e il figlio | ecco chi hanno arrestato

Un cittadino peruviano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno (Monza), per aver sequestrato per ore la ex e il figlio. È accaduto due giorni fa, nell'abitazione dove la donna vive sola con il bambino, dopo aver interrotto la relazione ed aver già denunciato l'uomo per violenza sessuale e maltrattamenti, per i quali lui è ora sotto processo. La trentottenne è riuscita a chiedere aiuto inviando un video con il cellulare alla madre. Secondo quanto ricostruito lui, che dalla fine della relazione vive a Corsico, ha ottenuto di andare a cena a casa della ex, con la scusa di voler "solo" trascorrere una serata con lei e il bambino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Monza, sequestra per ore la ex e il figlio: ecco chi hanno arrestato

