Monza ruba un suv a noleggio e si dà alla fuga | arrestato vicino all’Università Bicocca
Monza, 6 dicembre 2025 – In Italia non poteva tornarci e invece c'era e continuava a delinquere. Dopo un lungo inseguimento, l'altro pomeriggio la Squadra Volante della Questura di Monza ha tratto in arresto un cittadino straniero, in marocchino di 27 anni, privo di fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, positivo in banca dati per reati inerenti stupefacenti, lesioni personali e violazioni della normativa sul soggiorno. Alle 15 20 circa, la sala operativa ha ricevuto una comunicazione relativa alla presenza, presso un distributore di carburante in viale Libertà a Monza di un'auto rubata nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
