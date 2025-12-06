Monza il Mulino Colombo senza luce | un guasto all' impianto costringerà a lungo i visitatori del museo etnologico a usare la torcia

Monza, 6 dicembre 2025 – Mostra al buio, e non per scelta, al Museo etnologico del Mulino Colombo. Si chiama “Arti e mestieri: ieri si faceva così“, un affascinante viaggio tra sapienza manuale, innovazione storica e intelligenza artificiale, attraverso i mestieri dimenticati. Un’esposizione curiosa e ricercata, che i visitatori sono costretti a visitare a lume di candela, con torce di fortuna, faticando a cogliere i dettagli, perché al Mulino Colombo non arriva la corrente. L’impianto che parte dall’Ufficio di igiene pubblica di fronte (allacciato ad Ats), serve il piccolo museo e la chiusa del Lambro, che in caso di necessità verrebbe attivata a mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

