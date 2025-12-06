Monza il Mulino Colombo senza luce | un guasto all' impianto costringerà a lungo i visitatori del museo etnologico a usare la torcia
Monza, 6 dicembre 2025 – Mostra al buio, e non per scelta, al Museo etnologico del Mulino Colombo. Si chiama “Arti e mestieri: ieri si faceva così“, un affascinante viaggio tra sapienza manuale, innovazione storica e intelligenza artificiale, attraverso i mestieri dimenticati. Un’esposizione curiosa e ricercata, che i visitatori sono costretti a visitare a lume di candela, con torce di fortuna, faticando a cogliere i dettagli, perché al Mulino Colombo non arriva la corrente. L’impianto che parte dall’Ufficio di igiene pubblica di fronte (allacciato ad Ats), serve il piccolo museo e la chiusa del Lambro, che in caso di necessità verrebbe attivata a mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
E voi sapete che lavoro svolgeva il brumista? Lo svela Il Cittadino di Monza e Brianza nel bell'articolo che questa settimana ha dedicato alla mostra che inauguriamo questo pomeriggio - sabato 29 novembre - alle ore 17.00 al Mulino Colombo: “Arti e mestie - facebook.com Vai su Facebook
Monza, il Mulino Colombo senza luce: un guasto all'impianto costringerà a lungo i visitatori del museo etnologico a usare la torcia - Dal 28 ottobre l’impianto è fuori uso, e sistemarlo richiederà molto tempo. Si legge su ilgiorno.it
Monza-Empoli 1-3, le pagelle: Colombo, che impatto. Bene Fazzini, Birindelli illude - Lotta con fisico e mestiere, soprattutto nel primo tempo, e va anche vicino al gol in ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
La Protezione civile in missione. Operazione “Lambro pulito”. Via i detriti dal Mulino Colombo - Ancora una volta il gruppo comunale volontari di Protezione civile di Monza ha dimostrato cosa significa esserci quando serve, e non solo a parole. Da ilgiorno.it