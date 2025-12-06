Monza giovani ma già con tanta ‘esperienza’ in reati | in 3 accompagnati al Cpr prima dell’estradizione

Monza, 6 dicembre 2025 – Giovani si', ma si erano già' macchiati di una sfilza di reati fra rapine, furti, scippi, spaccio, a volte coalizzati fra loro, a volte da soli. La Questura di Monza e della Brianza ha eseguito tre accompagnamenti di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale presso i CPR di Milano e Torino. Si tratta di tre giovani cittadini egiziani nati nel 2001, 2002 e 2005, scarcerati dalla Casa Circondariale di Monza dove avevano scontato un periodo di custodia cautelare in carcere. Tutti e tre gli stranieri, che in occasione dei controlli di polizia hanno fornito sempre false generalità, sono ritenuti responsabili, nonostante la giovane età, di una serie di gravi reati contro la persona e contro il patrimonio commessi fra Milano e Monza, alcuni in concorso fra loro, suscitando notevole allarme sociale, data l’attualità del fenomeno delle bande giovanili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

