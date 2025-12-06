Montezine | Napoli-Juventus sfida avvincente senza Lobotka è giusto dare fiducia a Elmas

Fabio Cesar Montezine: "Napoli-Juventus, sfida avvincente, bravo Conte a trovare soluzioni tra mille difficoltà, senza Lobotka è giusto dare fiducia a Elmas". Fabio Cesar Montezine, ex centrocampista brasiliano del Napoli, naturalizzato qatariota, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com". Queste le sue parole – Napoli-Juventus non sarà mai una partita come le altre, che partita ti aspetti? "Napoli-Juventus è sempre stata una partita molto sentita. Mi aspetto un match combattuto, con il Napoli che vorrà confermarsi dopo le ultime vittorie conseguite". – Spalletti torna a Napoli da avversario dopo aver vinto lo scudetto con gli azzurri: te lo saresti aspettato? "Sono professionisti.

