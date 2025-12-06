montevarchi sul mercato in attesa del siena

Il tradizionale duello con il Siena si disputerà domani al Brilli Peri per la trentasettesima volta in campionato. Il bilancio dei precedenti in Valdarno vede i rossoblù in vantaggio, con 7 vittorie contro le 4 dei bianconeri che tuttavia è avanti di netto nel conto complessivo, grazie a 16 successi contro gli 8 degli aquilotti. In totale sono stati 12 i pareggi. Non sono mancate in passato frizioni tra i sostenitori delle due squadre, tanto che la gara del Brilli Peri, delicata per entrambe scorrendo la classifica e pensando ai rispettivi programmi, è stata etichettata come "a rischio" e vietata per decreto prefettizio ai supporter ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

