Monteforte Irpino Mazzola resta ai domiciliari | esclusa l’aggravante legata ai clan camorristici
MONTEFORTE IRPINO, 6 dicembre 2025 – Giovanni Mazzola, candidato alle ultime elezioni amministrative di Monteforte Irpino, resta agli arresti domiciliari. Neanche a dirlo, i giudici della Decima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno escluso l’aggravante che lo collegava ai clan. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
E’ partita dalla pertinenza dell’I.C.AURIGEMMA a Monteforte Irpino, la carovana del Pino Irpino, giunta alla sua dodicesima edizione. Un viaggio che attraversa 118 comuni, percorrendo quasi mille chilometri nel segno di accoglienza, pace e solidarietà. Un rit - facebook.com Vai su Facebook
Scommesse illecite per agevolare il clan, cade l’aggravante mafiosa per Mazzola - Giovanni Mazzola, candidato alle ultime amministrative di Monteforte Irpino resta ai domiciliari ma cade l’aggravante di aver agevolato due clan camorristici che avrebbero gestito l ... Segnala irpinianews.it
Monteforte, scommesse illegali: cade l'aggravante di aver agevolato i clan - L'articolo Monteforte, scommesse illegali: cade l'aggravante di aver agevolato i clan proviene da OttoPagine. msn.com scrive
Monteforte Irpino, arrestato un candidato: rete di scommesse con il clan - È il settore delle scommesse clandestine uno dei fulcri dell'imponente inchiesta che ha portato all'arresto di Giovanni Mazzola, trentottenne candidato alle amministrative ... ilmattino.it scrive
Monteforte Irpino tra voto e timori di infiltrazione - A determinarne lo scioglimento, l’inchiesta sul sistema di appalti che avrebbe favorito ditte legate a clan ... Si legge su rainews.it