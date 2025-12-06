Monteforte Irpino Mazzola resta ai domiciliari | esclusa l’aggravante legata ai clan camorristici

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEFORTE IRPINO, 6 dicembre 2025 – Giovanni Mazzola, candidato alle ultime elezioni amministrative di Monteforte Irpino, resta agli arresti domiciliari. Neanche a dirlo, i giudici della Decima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno escluso l’aggravante che lo collegava ai clan. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

