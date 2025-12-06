Mondiali di calcio 2026 | sorteggio girone facile per l’Italia se si qualificherà
WASHINGTON – Il primo passo verso il Mondiale 2026 è compiuto. Con il sorteggio in pompa magna a Washington, sotto lo sguardo attento del presidente Usa Donald Trump – che ha ricevuto il nuovo premio per la pace della FIFA – sono stati definiti i 12 gironi. L’Italia, chiamata prima a vincere i playoff il . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
