Mondiali 2026 quali avversarie per l’Italia in caso di qualificazione? Tutti i gironi e cosa dicono le quote

Cdn.ilfaroonline.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sorteggio dei gironi per i Mondiali 2026, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti, ha delineato gli scenari per la prima edizione a 48 squadre. La cerimonia, al Kennedy Center di Washington, ha definito dodici gruppi da quattro nazionali. L’Italia non è ancora qualificata, ma conosce già la sua possibile collocazione. Gli azzurri entreranno nel gruppo B, insieme a Canada, Qatar e Svizzera, nel caso superino il playoff. La semifinale è in programma il 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord; cinque giorni dopo l’eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles Bosnia. Tutti i gironi dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mondiali 2026 avversarie l8217italiaCalendario Italia Mondiali 2026: date, avversari e città (se vinciamo i playoff) - Impossibile resistere alla tentazione di pensare agli azzurri qualificati: ecco come potrebbe essere il cammino nel Gruppo B per la squadra di Gattuso ... Scrive msn.com

Mondiali 2026, i sorteggi fanno l'occhiolino all'Italia: le possibili avversarie degli Azzurri - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Riporta tuttosport.com

mondiali 2026 avversarie l8217italiaMondiali 2026, sorteggio favorevole per l'Italia: ecco le avversarie in caso di qualificazione - Il se è ovviamente d’obbligo ma una volta passati i playoff, gli azzurri avrebbero l’opportunità di superare il girone ... Riporta ilmessaggero.it

mondiali 2026 avversarie l8217italiaSorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Segnala ilmattino.it

Mondiali 2026, sorteggiati i gironi: Canada, Svizzera e Qatar sono gli avversari potenziali dell'Italia se supererà i playoff - Gli azzurri di Gennaro Gattuso ora conoscono anche chi affronteranno quest'estate in America se a marzo supereranno gli spareggi ... Scrive today.it

mondiali 2026 avversarie l8217italiaMondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia! Gli azzurri nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off: i dettagli - off: i dettagli In vista dei Mondiali 2026, che si terranno tra Messico, Stati ... Segnala lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 Avversarie L8217italia