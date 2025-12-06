Mondiali 2026 quali avversarie per l’Italia in caso di qualificazione? Tutti i gironi e cosa dicono le quote

Il sorteggio dei gironi per i Mondiali 2026, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti, ha delineato gli scenari per la prima edizione a 48 squadre. La cerimonia, al Kennedy Center di Washington, ha definito dodici gruppi da quattro nazionali. L’Italia non è ancora qualificata, ma conosce già la sua possibile collocazione. Gli azzurri entreranno nel gruppo B, insieme a Canada, Qatar e Svizzera, nel caso superino il playoff. La semifinale è in programma il 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord; cinque giorni dopo l’eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles Bosnia. Tutti i gironi dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it