Mondiali 2026 l’interpretazione di Bocelli con ‘Nessun Dorma’ apre la cerimonia sorteggio

Lapresse.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Bocelli, con ‘Nessun Dorma’, ha aperto la cerimonia del sorteggio dei Mondiali di Calcio 2026, in corso al Kennedy Center di Washington. Nel palco d’onore, il presidente Donald Trump al fianco del presidente Usa Gianni Infantino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Mondiali 2026, l'interpretazione di Bocelli con 'Nessun Dorma' apre la cerimonia sorteggio

