Mondiali 2026 l’interpretazione di Bocelli con ‘Nessun Dorma’ apre la cerimonia sorteggio

Andrea Bocelli, con ‘Nessun Dorma’, ha aperto la cerimonia del sorteggio dei Mondiali di Calcio 2026, in corso al Kennedy Center di Washington. Nel palco d’onore, il presidente Donald Trump al fianco del presidente Usa Gianni Infantino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, l’interpretazione di Bocelli con ‘Nessun Dorma’ apre la cerimonia sorteggio

News recenti che potrebbero piacerti

L’ultimo film di Paolo Sorrentino ha aperto in anteprima mondiale la Mostra del Cinema di Venezia 2025 e l’attore protagonista Toni Servillo ha conquistato il premio Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile."La Grazia" è recentemente entrato nella - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, l'interpretazione di Bocelli con 'Nessun Dorma' che ha aperto la cerimonia sorteggio - Andrea Bocelli, con 'Nessun Dorma', ha aperto la cerimonia del sorteggio dei Mondiali di Calcio 2026, in corso al Kennedy Center di Washington. Lo riporta lapresse.it

Bocelli canta "Nessun dorma", l'esibizione al sorteggio Mondiali 2026. Trump: «Ha la voce di un angelo» - Il Maestro Andrea Bocelli si è esibito al Final Draw della FIFA World Cup 2026, ospitato presso il prestigioso John F. ilmattino.it scrive

Sorteggio Mondiali 2026, i vip presenti: da Bocelli a Robbie Williams, da Ronaldo a Tom Brady e Shaquille O'Neal - A Washington si è svolto il sorteggio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Scrive msn.com

Bocelli canta alla cerimonia del Mondiale: Baggio rimane "incantato" - L'ex giocatore è stato protagonista durante la cerimonia del sorteggio Mondiale, ma prima ha assistito alla grande esibizione del cantante italiano. Scrive corrieredellosport.it