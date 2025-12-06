Mondiali 2026 il sorteggio | Italia nel girone del Canada se si qualifica – Rivivi la cerimonia di Washington

(Adnkronos) – Se si qualifica ai Mondiali 2026, l’Italia giocherà nel Girone B con Canada, Qatar e Svizzera. E’ il verdetto del sorteggio andato in scena a Washington. Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo verranno fuori dagli spareggi (che interessano anche l’Italia) hanno conosciuto il loro cammino nella manifestazione con la divisione iniziale nei 12 gironi. Dove vedere il sorteggio dei Mondiali? La cerimonia inizierà alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn. I Mondiali di calcio 2026 sono in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. 🔗 Leggi su Seriea24.it

