Mondiali 2026 il sorteggio dei gironi | Italia andrebbe con Canada Svizzera e Qatar

(Adnkronos) – Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 5 dicembre, a Washington i 12 gironi dei Mondiali 2026. Al termine di una lunga cerimonia, durata oltre 2 ore, le 42 squadre già certe della partecipazione al torneo e le altre ancora impegnate nei playoff hanno conosciuto il loro percorso nella manifestazione che dall’11 giugno al 19 luglio si svolgerà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Anche l’Italia, impegnata negli spareggi a marzo, ha dunque scoperto quale potrà essere il suo percorso. Ecco tutti i gironi dei Mondiali 2026. Ecco tutti i gironi dei Mondiali 2026: Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (DanimarcaN. 🔗 Leggi su Seriea24.it

