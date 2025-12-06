Mondiali 2026 | il 12 giugno l' Italia al debutto contro il Canada playoff permettendo

AGI - Sono stati svelati oggi i calendari del Mondiale 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada dall'11 giugno al 19 luglio. L' Italia, nel caso in cui si dovesse qualificare tramite i playoff (semifinale contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo, eventuale finale il 31 marzo), verrà inserita nel girone B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Gli azzurri giocherebbero la loro prima gara a Toronto, contro il Canada, alle ore 15:00 locali (le 21:00 in Italia). La seconda si svolgerà a Los Angeles contro la Svizzera (ore 21:00 in Italia), e la terza gara del girone contro il Qatar si terrà a Seattle (sempre alle 21:00 in Italia). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondiali 2026: il 12 giugno l'Italia al debutto contro il Canada (playoff permettendo)

