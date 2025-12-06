Mondiali 2026 deciso l’eventuale girone | Italia in un gruppo abbordabile ma serve superare i play off
Nord America, stadi pieni e sfide dense di significato. L’Italia si prepara a un banco di prova che promette equilibrio e opportunità. Quale sarà la chiave? (Ansa Foto) – SerieAnews L’estate del 2026 si preannuncia come un punto di svolta nel mondo del calcio, con un torneo che promette di essere diverso da qualsiasi altro visto finora. Le partite si dislocheranno tra tre Paesi – Stati Uniti, Messico e Canada, offrendo un calendario fitto di appuntamenti dal 11 giugno al 19 luglio. Il nuovo format a 48 squadre rivoluzionerà la lettura dei gironi, richiedendo un impatto immediato, rotazioni intelligenti e una gestione oculata delle energie. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Se l'Italia si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington. L'Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord (il 26 marzo a - facebook.com Vai su Facebook
#Modric, il rinnovo sarà deciso solo dopo il Mondiale: il #Milan spera in un altro anno insieme ? #MilanPress Vai su X
Mondiali 2026, i sorteggi fanno l'occhiolino all'Italia: le possibili avversarie degli Azzurri - Anche se rappresentati da una "X" gli azzurri guarderanno con interesse l'evento di Washington per capire cho potrebbero affrontare l'estate prossima ... Segnala tuttosport.com
Sorteggi Mondiali 2026, i gironi: ecco chi potrebbe incontrare l’Italia - A Washington si è tenuto l'evento in cui è stato effettuato il sorteggio del mondiale di calcio 2026. Si legge su tg24.sky.it
Sorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Riporta ilmessaggero.it
Sorteggio Mondiali 2026: come funziona, regolamento, dove vederlo in diretta tv e streaming - si decide la composizione dei 12 gironi con le 42 squadre già qualificate e le 6 nazionali che otterranno la qualificazione tramite i playoff: le info ... Riporta msn.com
RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: festa Ucraina! (16 novembre) - Comincia la lunga domenica in compagnia dei risultati qualificazioni Mondiali 2026, essendo nell’ultima giornata ci sarà la contemporaneità delle partite nei vari gironi ed ecco dunque che già alle ... ilsussidiario.net scrive
Mondiali 2026, tutti i risultati: la Scozia fa l'impresa contro la Danimarca, la Spagna pareggia con la Turchia di Montella - Gol, emozioni e spettacolo nell'ultima giornata delle qualificazioni alla fase finale dei Mondiali 2026. Secondo corrieredellosport.it