Mondiali 2026 deciso l’eventuale girone | Italia in un gruppo abbordabile ma serve superare i play off

Nord America, stadi pieni e sfide dense di significato. L’Italia si prepara a un banco di prova che promette equilibrio e opportunità. Quale sarà la chiave? (Ansa Foto) – SerieAnews L’estate del 2026 si preannuncia come un punto di svolta nel mondo del calcio, con un torneo che promette di essere diverso da qualsiasi altro visto finora. Le partite si dislocheranno tra tre Paesi – Stati Uniti, Messico e Canada, offrendo un calendario fitto di appuntamenti dal 11 giugno al 19 luglio. Il nuovo format a 48 squadre rivoluzionerà la lettura dei gironi, richiedendo un impatto immediato, rotazioni intelligenti e una gestione oculata delle energie. 🔗 Leggi su Serieanews.com

