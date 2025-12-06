Mondiali 2026 | come si qualificano le migliori terze e i criteri in caso di parità

Inter News 24 Mondiali 2026 tutto sulle migliori otto migliori terze: ecco come vengono stabilite in vista del torneo sportivo più importante al mondo. Al termine della fase a gironi del Mondiale 2026, si qualificheranno ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ciascuno dei 12 gruppi, insieme alle 8 migliori terze. Questo sistema di qualificazione permette una maggiore possibilità di accesso alla fase ad eliminazione diretta, anche per le squadre che dovessero finire al terzo posto nel proprio gruppo In caso di arrivo a pari punti tra le squadre, la classifica verrà determinata da una serie di criteri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiali 2026: come si qualificano le migliori terze e i criteri in caso di parità

